Из Украины начинают вывозить зерно

Первое судно с зерном, согласно подписанному ранее соглашению между Турцией, ООН, Украиной и Россией, может выйти из украинского порта уже в пятницу 29 июля. Об этом сообщил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Мы надеемся, что первый рейс пройдет в ближайшие дни, надеемся — завтра», — сказал он.

В то же время, по его словам, между сторонами продолжаются переговоры по поводу включения удобрений в список продукции, которую можно будет перевозить в рамках сделки.