Как сообщалось ранее, отныне Министерство образования будет именоваться Министерством науки и образования и будет проводить государственную политику и регуляцию в сфере науки. Новому министерству переданы полномочия по координации научной деятельности научных учреждений и организаций.

Основной целью указа президента Азербайджана «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике» является укрепление связей между наукой и образованием и усовершенствование управления в этой сфере.

При новом министерстве создаются Госагентство по науке и высшему образованию и Госагентство по дошкольному и общему образованию. Институты технических и естественных наук НАНА передаются в подчинение Министерства науки и образования.

Национальный музей истории Азербайджана НАНА, Национальный музей литературы имени Низами Гянджеви, Дом-музей Гусейн Джавида вместе с имуществом передаются в подчинение Министерства культуры.

При этом сама НАНА не упраздняется, сохраняя у себя на балансе гуманитарные институты. Гянджинское, Нахчыванское отделения, а также научные центры в Шеки и Лянкяране продолжат свою деятельность в составе НАНА.

Академия наук также сохраняет в подчинении Институт истории имени А. Бакиханова, Институт археологии и этнографии, Институт востоковедения им З. Буниятова, Институт философии и социологии, Институт литературы им. Низами Гянджеви, Институт языковедения им. Насими и другие гуманитарные институты.

В указе также предусмотрено решение материально-технических вопросов как НАНА, так и нового министерства. Важно отметить, что сокращения ученых и работников научных учреждений не предусматриваются. Новый статус учреждения будет определен его новым уставом.

В НАНА пройдут выборы президента, действительных членов и членов-корреспондентов. Научные институты, оставшиеся на балансе НАНА и переданные новому министерству, продолжат свою работу в прежнем порядке.

Таким образом, указом президента дан старт реформам, как в области науки, так и в сфере образования. Вопросами развития науки в Азербайджане уже будут заниматься НАНА и вновь созданное министерство. Данные реформы важны с точки зрения проведения научных исследований, повышения качества преподавания, улучшения деятельности высших учебных заведений и интеграции научных достижений в экономику.