Армянские СМИ пишут о крупнейших успехах Азербайджана в Шуше и Таллине

После проведения в освобожденной Шуше международного медиа-форума, близкий к оппозиции информационный ресурс «Голос Армении» выступил с очередной порцией обвинений в адрес армянских властей.

В Армении все еще не могут смириться с крахом своей захватнической идеологии. Поражение в 44-дневной войне и потеря оккупированных территорий продолжают оставаться болезненными точками, на которые периодически давит оппозиция, желающая свергнуть правительство Пашиняна.

«Азербайджанцы трудятся не покладая рук – и на политическом фронте, и на идеологическом, информационном, культурном и т.д», - пишет издание, комментируя прошедший медиа-форум.

В статье отмечается, что правительство Армении, напротив, не предпринимает никаких действий для того, чтобы противодействовать пропаганде азербайджанской стороны.

«Параллельно медиа-форуму в Шуше в Таллине прошла выставка некоего Ровшана Нура (Гулиева) – азербайджанского художника, и прошла она при содействии Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Эстонии в рамках «Года города Шуша». Чем занят наш МИД, наши дипмиссии, кроме того, что продвигают мифическую повестку мира – вопрос риторический», - пишет издание.

Автор статьи с сожалением отмечает, что в официальном документе Евросоюза об имплементации партнерства с Азербайджаном ни разу не используется термин «Нагорный Карабах». Это фактически означает, что армянская позиция в этом вопросе никого в мире не волнует.

«Удивляться мы можем только одному: Никол Пашинян до сих пор занимает премьерское кресло, он и его команда до сих пор находятся у руля управления государством, продолжая его разрушать - после всего, что уже натворили. Вот это действительно удивительно», - говорится в статье.