Поездка Кудрина в Израиль вызвала вопросы
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов попросил ФСБ проверить поездки председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в Израиль на предмет соблюдения закона о гостайне, сообщает «Коммерсантъ».
Обухов заявил, что направил соответствующие запросы директору ведомства Александру Бортникову и руководителю администрации президента Антону Вайно. В них депутат ГД сослался на «возросшую эмиграцию российских граждан в другие страны после начала спецоперации на Украине», что является недопустимым для должностных лиц, имеющих допуск к гостайне, добавил он. Коммунист посчитал, что неоднократные поездки Кудрина в Израиль не были связаны с работой.