Лидер Китая выставил ультиматум Байдену

В телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает решительно против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил.

Он добавил, что воля китайского народа, чья численность превышает 1,4 миллиарда человек, «непоколебима» в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

«Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», — сказал Си.

При этом американский президент заверил китайского лидера в отсутствии поддержки тайваньским сепаратистам со стороны Вашингтона, сообщил китайский МИД.

«Я готов повторить: Соединенные Штаты следуют принципу «одного Китая». Наша позиция не может измениться, мы не поддерживаем сепаратистские элементы на Тайване», — заявил Байден.