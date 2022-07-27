В ООН рассказали о планах на украинское зерно

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что в ООН рассчитывают на вывоз 5 млн тонн зерна ежемесячно из украинских портов.

«Мы бы хотели вернуться на довоенные показатели экспорта из этих портов. Речь идет примерно о 5 млн тонн ежемесячно», — указал Гриффитс. «Мы бы хотели как можно скорее достичь этой цели», — добавил он.

По словам Гриффитса, ООН не ожидает, что за соглашениями в Стамбуле 22 июля по экспорту зерна и удобрений последуют новые договоренности по Украине.

«Много спрашивают, последуют ли за этим дальнейшие договоренности. Конечно, мы надеемся, но мы определенно не предполагаем этого», — отметил он.