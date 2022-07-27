Ильгар Гусейнов, отдел экономики 22:24

Накануне публикации документа о Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы с окончательными правками правительства, президент Ильхам Алиев открыл в химико-промышленном парке Сумгаита несколько предприятий, важных с точки зрения понимания путей дальнейшего развития экономики страны.

По словам главы государства, основной акцент в развитии ненефтяных промышленных зон Азербайджана будет сделан на: - новые ресурсы экономического развития в Карабахском и Верхне-Зангезурском экономических районах; - импортозамещение и расширение экспорта на рынки соседних стран, прежде всего, в Турцию и Россию; - углубление переработки газохимического и нефтехимического сырья в крупно- и среднетоннажном производстве - от удобрений до текстиля; - ожидание дальнейшей релокации ряда крупных отраслевых компаний из России в Азербайджан, а также привлечение новых компаний из других регионов. Точки роста экспорта и инвестиций Специальные экономические зоны (промпарки и промкварталы) доказали, что являются важнейшим инфраструктурным фактором, привлекающим в ненефтяной сектор прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Если взять весь объем привлеченных зарубежных средств в Азербайджан по данной категории, который составляет порядка 76 миллиардов долларов США, то за период с 2011 по 2021 годы почти 15 процентов (11,1 миллиарда) было вложено именно в ненефтяной сектор. При этом только промышленный парк Сумгаита освоил почти треть инвестиций - 3,27 миллиарда долларов.

Обращают на себя внимание темпы инвестиций в нынешнем году, возросшие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 52,14 процента (плюс 1,2 миллиарда манатов). В свою очередь, на цикл расширения экспорта уже вышли ранее введенные в строй предприятия. И, как следствие, экспорт из Сумгаитской экономической зоны вырос в 2022 году в 1,9 раза (!), составив 508 миллионов манатов. Принимая во внимание фактор ценовой конъюнктуры, способствующей приросту стоимости экспорта, нельзя не отметить и роль ассортимента продукции предприятий, которые расширяются из года в год и позволяют выходить на новые рынки. Внимание правительства Азербайджана к развитию промзон — это осознанная стратегия, реализуемая штабом президентского экономического планирования. Напомним, что указом Ильхама Алиева от 22 января 2021 года в подчинении министерства экономики в целях совершенствования управления в промзонах было создано Агентство по развитию экономических зон, которое занимается разработкой мер по организации деятельности, управления и развития шести промышленных парков (Сумгаитского химического, Пираллахинского, Мингячевирского, Гарадагского, Агдамского, а также промышленного парка «Экономическая зона Аразской долины»), четырех промышленных кварталов (Сабирабадского, Масаллинского, Нефтчалинского, Гаджигабульского) и 51 агропарка (часть из них находится в стадии проектирования). Как следствие, мы видим разбросанную по стране масштабную инфраструктуру, в которой, помимо чисто технических параметров (электросети, водоснабжение, подача газа и транспортная доступность), должна быть организована благоприятная инвестиционная и бизнес-среда. Отрадно, что в этом направлении уже сделано достаточно много. В частности, в течение 10 лет со дня регистрации резиденты освобождаются от уплаты налогов на имущество, землю, доходы или прибыль, налога на добавленную стоимость при ввозе импортируемых в производственных целях техники, технологического оборудования и установок, а также на 7 лет – от таможенных пошлин. Словом, вполне благоприятные условия, соответствующие международно признанным стандартам деятельности бизнеса в подобных промышленных "оазисах". Исходя из этих и других составляющих регулирования деятельности таких объектов, правительство прогнозирует в 2022-2026 годах ежегодный рост ПИИ в ненефтегазовый сектор в размере 10-15 процентов. Рассмотрим реальность эти прогнозов на конкретных примерах текущего дня. Китайский вклад По целому ряду причин совместное с КНР азербайджанское предприятие "Azerbaijan Vanhong Ceramics Co" по производству керамической плитки - достаточно убедительный пример. Во-первых, речь идет о новых китайских инвестициях (около 70 милионов манатов) после длительной паузы. Напомним в этой связи, что в Азербайджане работают 120 компаний с китайским капиталом, а участие компаний этой страны в различных проектах на территории Азербайджана составляет в общей сложности 600 миллионов долларов. Это достаточно скромный показатель для той гигантской роли, которую играет КНР в развитии глобальной экономики и производства. Не говоря уже о том, что Азербайджан инвестировал в экономику Китая 1,7 миллиарда долларов, тогда как китайцы в нашу – только 800 миллионов.

Во-вторых, речь идет о чрезвычайно важной для Азербайджана продукции. Сам факт появления в стране собственных отделочных материалов и, прежде всего, плитки (производственная мощность предприятия составляет 18,5 миллиона квадратных метров плитки различного размера и ассортимента) — это огромное достижение в сфере импортозамещения материалов строительного сектора. В-третьих, это экспортная составляющая. Ещё один значимый фактор продукции предприятия "Azerbaijan Vanhong Ceramics Co". Учитывая, что в среднесрочной перспективе рост основных объектов будет осуществляться за счет подрядов в восстановлении Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов, производство керамической плитки является необходимым компонентом стратегии восстановления. Этот тезис подтверждается также оценкой Азиатского Банка Развития (АБР). В разделе последнего отчета АБР, посвященного Азербайджану, говорится: «Инвестиции в восстановление освобожденных территорий стимулировали рост азербайджанского сектора строительства на 5,2 процента, тогда как предыдущие пять лет в этом секторе наблюдался спад». В этой связи следует отметить, что для более эффективного управления и контроля за расходом бюджетных средств, главой государства были созданы две структуры - "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и "Служба восстановления, строительства и управления №1 в экономическом районе Восточный Зангезур". Две эти структуры будут вести мониторинг, а также оценивать ассортимент и объем необходимых для реализации проектов материалов, как производимых в стране, так и закупаемых за рубежом. Что может стать основанием для планов их производства/импортозамещения непосредственно в Азербайджане. Стекло "на вырост" Еще один резидент Сумгаитского парка – это ЗАО Glassica. Для полного цикла плавки стекла (на предприятии ежегодно будет производиться 90 миллионов единиц цветной стеклянной тары в различном ассортименте) было закуплено оборудование германской компании HORN Glass Industries AG. Важно отметить, что дочерние компании германского производителя HORN в Чехии, Индии, Малайзии и Китае, полностью удовлетворяют потребности этих стран в продуктах стекольной промышленности. Используя опыт и оборудование HORN, Азербайджан сможет освоить производство осветительных приборов, посуды, литого стекла, флоат-стекла, солнечного и технического стекла.

Но самое главное заключается в том, что данное производство, среди прочего, нацелено на стратегию развития виноделия в освобожденных районах. В частности, правительство Азербайджана планирует строительство винодельческих предприятий в Физулинском районе. Уже подготовлен инвестиционный проект, предполагающий создание винных заводов для ежегодного производства 1,6 миллиона условных бутылок. Реализация данного проекта позволит восстановить прославленный бренд "Агдамское вино" и организовать поставки продукции на российский рынок. Релокация IVECO Еще одну важнейшую задачу для азербайджанского сектора автоперевозок и спецтехники решает ООО "Аз-Тех-Импорт". В Сумгаитском парке планируют собирать мало-, средне- и многотоннажные грузовики IVECO. На первом этапе объем производства составит порядка 100 автомобилей в год для внутреннего рынка, а также для экспорта в Россию, Грузию, Туркменистан.

В этой связи, принципиально важен следующий момент. Поскольку Iveco Group объявила в начале марта о прекращении поставок машин в Россию и Беларусь, у азербайджанского предприятия не будет конкурентов. Мало того, в данный момент итальянцы рассматривают вероятность выхода из совместного с россиянами предприятия Iveco-AMT, занимающегося сборкой внедорожных тяжелых грузовиков Trakker в российском Миассе. Ежегодно СП Iveco-АМТ выпускало порядка 600–700 грузовиков для продажи в России. Понятно, что заточенное на спецтехнике сумгаитское предприятие не заменит этот объем, но это даст ему возможность расширить свое присутствие на российском рынке. В целом же, уход ряда международных производителей автомобилей, грузового транспорта и спецтехники открывает перед азербайджанскими предприятиями данной отрасли неплохие перспективы в России. Следует напомнить, что инфраструктура автосборки в Азербайджане достаточно разнообразна. В Гаджигабульском промышленном квартале функционирует предприятие по производству 1500 грузовиков и автобусов ISUZU, а также есть все условия для сборки до 5000 легковых автомобилей марки Chevrolet в год. В Нефтчалинском промышленном квартале функционирует завод по ежегодному производству 10 000 легковых автомобилей Khazar и Peugeot в год. На стадии реализации проект по производству Daily, ещё одной модели грузовых автомобилей IVECO, - в промышленном парке "Экономическая зона Аразская долина", расположенном в Джебраильском районе.