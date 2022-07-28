Лауренциу Регекампф и Алексей Шпилевский о разгроме «Нефтчи» над кипрским «Арисом»

«Поздравляю обе команды. И «Нефтчи», и «Арис» показали прекрасную игру сегодня. Рад, что мы победили и прошли дальше, - говорит румынский специалист. – Сегодня мы счастливы, будем праздновать. Но с завтрашнего дня начнем подготовку к следующему матчу. Думаю, что нам придется играть с венским «Рапидом».

Наши болельщики были сегодня потрясающими! Они стояли за нами. От всего сердца благодарю их.

Я доволен результатом и игрой. Все футболисты сыграли здорово. Пока не могу сказать, по какой схеме мы будем играть в следующем матче.

К первой игре мы были готовы не полностью. Да, для Мамаду Мбоджа позиция на фланге новая. Но он очень сильный футболист, боец. Ему кое-чему нужно поучиться, играя на крае. Сегодня он сыграл отлично!

Это была очень эмоциональная игра. Особенно концовка. Все хотели, чтобы поскорее прозвучал финальный свисток. То, что произошло после матча, не должно происходить.

«Рапид» – это соперник другого плана. Постараемся проанализировать и подготовиться к матчам как можно лучше. Это будет другой уровень. Чемпионат Австрии сильнее кипрского. Нас ждут две сложнейшие игры. Я знаю, как атмосфера на стадионе в Вене. Как в Баку, или даже еще горячее.

Трансферы? Если сможем найти подходящего футболиста, то, возможно, привлечем его в наши ряды. Не буду говорить, на какую именно позицию, чтобы нам не повышали цену».

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский сказал следующее:

«Мы проиграли это противостояние в первом матче, когда не реализовали много моментов, чтобы выиграть более крупно. Сегодня допустили детские ошибки. Болельщики гнали «Нефтчи» вперед, а нам, возможно, не хватило опыта. После 0:2 команда, возможно, потеряла веру в себя.

Жаль, что теперь придется целый год ждать следующего шанса, чтобы сыграть в еврокубках.

Моя команда играла агрессивно и вела себя некрасиво? Не вам оценивать, что красиво, а что – нет. Если вы не привыкли к такому футболу, то это ваши проблемы. Если вы называете такой футбол агрессивным, то что вы тогда будете говорить про футбол в Англии?

И на Кипре, и сегодня у нас было много шансов, но мы их не использовали. Нужно извлечь уроки из этих ошибок. Мы сегодня проиграли. Не хочу оправдываться».