В Дании заявили об обострении газовой войны
Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Об этом сообщает TV2.
По словам специалиста, цена на газ и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.
«Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями», – объяснил Поульсен.