США запросили переговоры Блинкена с Лавровым

Вашингтон запросил разговор государственного секретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым по обмену осужденными. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы запросили разговор с министром иностранных дел Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях», – сказал он.

По его словам, в Москве подтвердили получение запроса. Он подчеркнул, что разговор не станет переговорами по поводу Украины и нормализацией российско-американского взаимодействия. Прайс назвал три темы, предлагаемые Вашингтоном: обсудить проблему американских граждан, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна и призвать к имплементации, а также предостеречь от присоединения украинских территорий.