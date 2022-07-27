Зеленский созвал ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел заседание ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого рассматривались четыре вопроса. Об этом глава государства заявил в видеообращении.

«Из того, что можно сказать публично, проанализировали состояние обеспечения в настоящее время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который ввели в действие 24 февраля», – подчеркнул президент Украины.