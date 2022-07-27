Евросоюз прекратит покупать газ у России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель полагает, что ЕС в будущем прекратит закупать российский газ. Cоответствующее мнение он выразил в четверг в интервью телекомпании Television Espanola.

«Мы решили, что избавимся от слишком большой энергетической зависимости, которую построили от России, - отметил глава дипломатии ЕС. Сначала уголь, потом нефть, а по газу более длительные сроки, потому что мы должны адаптироваться, мы не можем перейти с 40% до 0% в одночасье. И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», - полагает он.

«РФ хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его нам», - уточнил Боррель.

Он призвал европейские страны экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе.