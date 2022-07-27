Тамилла Алиева, собкор 10:04

«Воистину шедевр!», - так президент Сербии Александр Вучич оценил новый мост, построенный в Сербии азербайджанской компанией Azvirt. «Никогда не видел, чтобы мост строили таким методом и, главное, с такой скоростью, - признался глава сербского государства, не скрывавший удивления. - Мне всегда было интересно узнать, как, например, мостостроителям удается забивать сваи на такой глубине. Но здесь я увидел все технические аспекты этого процесса и очень рад, что компания AzVirt реализовала столь непростой в инженерном отношении проект всего за два года».

В беседе с журналистами президент Сербии отметил, что с окончательным бетонированием моста, имеющего для Сербии большое значение, трасса Рума-Шабац будет сдана в эксплуатацию раньше срока. Вместе с официальными сербскими лицами в церемонии открытия моста приняли участие посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, генеральный директор AzVirt Камиль Алиев и региональный директор компании Ахмет Мурат Тюркоглу. Запущенный в эксплуатацию мост через реку Сава протяженностью 1,33 километра соединил автомобильные дороги Рума-Шабац и Шабац-Лозница. После открытия движения по мосту время в пути от Белграда до Шабаца сократилось вдвое.

Как выясняется, сербская сторона не случайно остановила выбор подрядчика именно на азербайджанской компании. В 2012-2016 годах AzVirt качественно построила 40-километровую автотрассу Лига-Прелина – одиннадцатый транспортный коридор, соединивший Сербию с Черногорией. Технически сложный проект, включавший сооружение четырех тоннелей и 66 мостов, был сдан в обусловленные контрактом сроки. Именно поэтому сербские официальные лица, сравнивая скорость и качество работ различных европейских и турецких компаний, отдают сегодня предпочтение азербайджанской компании. По мнению специалистов, AzVirt, сумевшая на протяжении многих лет реализовать в Азербайджане ряд важных инфраструктурных проектов, приобрела за рубежом высокую репутацию, главным образом, за счет качественного и своевременного выполнения по разумной цене взятых на себя обязательств. При этом отмечается, что инфраструктурную и экономическую базу для создания компаний такого уровня, как AzVirt, создал президент Ильхам Алиев, обеспечивший им стабильную государственную поддержку и открывший перед компаниями, занятыми в сфере дорожного строительства, возможность участвовать в крупных проектах за рубежом.

«При поддержке азербайджанского государства компания AzVirt успешно реализует проекты за рубежом, - отметил в декабре 2019 года глава государства, ознакомившись с ходом строительства скоростной автотрассы Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации. - Я слышал, что сфера вашей деятельности расширяется, и вы отправляете предложения в новые страны. Это очень хорошо, наши компании должны активно участвовать в проектах как в Азербайджане, так и в других странах». Сегодня «AzVirt Ogranak Beograd» строит четырехполосную 20-километровую кольцевую дорогу вокруг столицы Сербии, вместе с партнерами по консорциуму реализует проект в Боснии и Герцеговине, где возводит крупный мост через реку Неретва, сооружает в Украине участок автотрассы Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и прокладывает в Кыргызстане 67-километровый участок дороги Маданият-Джалалабад на скоростной автотрассе Бишкек-Ош. Таким образом, высокая профессиональная репутация AzVirt постоянно подтверждается качеством проектов, которые она реализует в разных странах.