Президент Сербии о работе азербайджанской компании: «Воистину шедевр!» наши за бугром
«Воистину шедевр!», - так президент Сербии Александр Вучич оценил новый мост, построенный в Сербии азербайджанской компанией Azvirt.
«Никогда не видел, чтобы мост строили таким методом и, главное, с такой скоростью, - признался глава сербского государства, не скрывавший удивления. - Мне всегда было интересно узнать, как, например, мостостроителям удается забивать сваи на такой глубине. Но здесь я увидел все технические аспекты этого процесса и очень рад, что компания AzVirt реализовала столь непростой в инженерном отношении проект всего за два года».
В беседе с журналистами президент Сербии отметил, что с окончательным бетонированием моста, имеющего для Сербии большое значение, трасса Рума-Шабац будет сдана в эксплуатацию раньше срока.
Вместе с официальными сербскими лицами в церемонии открытия моста приняли участие посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, генеральный директор AzVirt Камиль Алиев и региональный директор компании Ахмет Мурат Тюркоглу.
Запущенный в эксплуатацию мост через реку Сава протяженностью 1,33 километра соединил автомобильные дороги Рума-Шабац и Шабац-Лозница. После открытия движения по мосту время в пути от Белграда до Шабаца сократилось вдвое.
Как выясняется, сербская сторона не случайно остановила выбор подрядчика именно на азербайджанской компании. В 2012-2016 годах AzVirt качественно построила 40-километровую автотрассу Лига-Прелина – одиннадцатый транспортный коридор, соединивший Сербию с Черногорией. Технически сложный проект, включавший сооружение четырех тоннелей и 66 мостов, был сдан в обусловленные контрактом сроки. Именно поэтому сербские официальные лица, сравнивая скорость и качество работ различных европейских и турецких компаний, отдают сегодня предпочтение азербайджанской компании.
По мнению специалистов, AzVirt, сумевшая на протяжении многих лет реализовать в Азербайджане ряд важных инфраструктурных проектов, приобрела за рубежом высокую репутацию, главным образом, за счет качественного и своевременного выполнения по разумной цене взятых на себя обязательств.
При этом отмечается, что инфраструктурную и экономическую базу для создания компаний такого уровня, как AzVirt, создал президент Ильхам Алиев, обеспечивший им стабильную государственную поддержку и открывший перед компаниями, занятыми в сфере дорожного строительства, возможность участвовать в крупных проектах за рубежом.
«При поддержке азербайджанского государства компания AzVirt успешно реализует проекты за рубежом, - отметил в декабре 2019 года глава государства, ознакомившись с ходом строительства скоростной автотрассы Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации. - Я слышал, что сфера вашей деятельности расширяется, и вы отправляете предложения в новые страны. Это очень хорошо, наши компании должны активно участвовать в проектах как в Азербайджане, так и в других странах».
Сегодня «AzVirt Ogranak Beograd» строит четырехполосную 20-километровую кольцевую дорогу вокруг столицы Сербии, вместе с партнерами по консорциуму реализует проект в Боснии и Герцеговине, где возводит крупный мост через реку Неретва, сооружает в Украине участок автотрассы Киев-Чернигов-Новые Яриловичи и прокладывает в Кыргызстане 67-километровый участок дороги Маданият-Джалалабад на скоростной автотрассе Бишкек-Ош.
Таким образом, высокая профессиональная репутация AzVirt постоянно подтверждается качеством проектов, которые она реализует в разных странах.
Впрочем, AzVirt заметен не только отменными технико-строительными показателями. Подолгу работающие за границей азербайджанские инженеры во всех отношениях достойно представляют свою страну. Не случайно новость о том, что дети сотрудников AzVirt – 10-летний Искендер Эльшан оглы Рустамзаде и 7-летний Эльгюн Эльшан оглы, а также 8-летний Осман Ильгар оглы Саядлы заняли первые места на 6-й Международной олимпиаде по арифметике, проходившей в Хорватии, стала главной в информационных выпусках сербского телевидения и радио. А Камиль Алиев, генеральный директор ООО Azvirt, встретился со школьниками в Белграде и поздравил их с успехом. Добавим, что братья Эльгюн и Искендер родились в Сербии…
Нам же остается лишь констатировать, что спустя три года после выступления Ильхама Алиева компания AzVirt не только следует напутствиям главы государства, ей также удалось стать за рубежом достойным полпредом ненефтяного сектора азербайджанской промышленности.