МВФ предупредил о риске «расщепления мира» из-за войны в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) наряду с традиционными экономическими и финансовыми рисками (ужесточение денежно-кредитной политики, замедление экономического роста в Китае, рост цен на энергоносители и т.д.) отнес к негативным факторам развития мировой экономики риск ее разделения на геополитические блоки, возникший в результате войны РФ с Украиной.

«Серьезным риском в среднесрочной перспективе является то, что военные действия в Украине будут способствовать фрагментации мировой экономики на геополитические блоки с четко различимыми технологическими стандартами, трансграничными платежными системами, резервными валютами», - говорится в докладе фонда, передают российские СМИ.

При этом в настоящее время МВФ не видит существенных признаков «решоринга» (возвращения производств на родину из стран с более низкими издержками) или торговой деглобализации. По оценке аналитиков фонда, на сегодняшний день мировая торговля более устойчива, чем ожидалось в начале пандемии COVID-19. Тем не менее, если тенденция к геополитической фрагментации усилится, это может уменьшить эффективность многостороннего сотрудничества, в том числе в сфере борьбы с изменением климата. В дальнейшем такая разобщенность также может привести к тому, что «текущий продовольственный кризис станет нормой», предупреждает МВФ.