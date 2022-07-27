Запад бойкотирует Армению из-за связей с Россией: США, Франция, Англия и другие страны отказываются ехать в Ереван
15 стран официально обратились в Международную ассоциацию бокса (IBA) с просьбой перенести из Еревана запланированный на 25 сентября внеочередной Конгресс организации, сообщает haqqin.az.
Представители США, Франции, Англии, Австралии, Канады, Швейцарии, Финляндии, Дании, Нидерландов, Чехии, Швеции, Исландии, Филиппин, Новой Зеландии и Ирландии настаивают на том, чтобы Конгресс, на котором должны быть повторно проведены президентские выборы IBA, перенесли из Армении в швейцарскую Лозанну.
Объединившись в группу под названием Альянс общего дела и борясь за прозрачность в боксе с целью сохранить данный вид спорта в олимпийской программе, национальные федерации этих стран называют решение Правления IBA о проведении конгресса в Ереване «неприемлемым по ряду причин».
«Во-первых, независимая расследовательская группа Макларена в настоящее время изучает тревожные события, произошедшие на чемпионате Европы-2022 по боксу в Армении, - говорится в письме, опубликованном в британских СМИ. – В их числе обвинения в коррупции, несанкционированные выходы на ринг и последующее вмешательство Совета директоров Европейской боксерской конфедерации в вопросы проведения соревнований».
Альянс обвиняет президента Федерации бокса Армении, что неудивительно. Во время чемпионата Европы представители сборной Армении без разрешения врывались на ринг, что приводило к многочисленным срывам соревнований и вызывало серьезные опасения по поводу безопасности.
«Во-вторых, правительство Армении является близким военным и политическим союзником России, которая в настоящее время осуществляет незаконное военное вторжение в Украину, - продолжают авторы обращения. - В настоящее время в Армении дислоцированы российские военные, в том числе 102-я военная база в Гюмри и 3624-я авиабаза в аэропорту Эребуни рядом с Ереваном. Сотрудничество между правительствами Армении и России происходит в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Учитывались ли эти факты Правлением при принятии решения о проведении Конгресса в Армении? Как IBA могла принять такое решение, учитывая продолжающееся независимое расследование тревожных событий, имевших место быть во время чемпионата Европы в Ереване? Как IBA могла разрешить организацию Конгресса в стране, где находятся военные, нарушившие олимпийское перемирие и продолжающие незаконное вторжение в суверенную страну?
Мы призываем Совет директоров IBA рассмотреть эти факты и незамедлительно изменить место проведения Конгресса. Мы считаем, что оптимальным решением для IBA было бы проведение этого важного Конгресса в Лозанне, которая, согласно заявлению президента IBA, является «домом и сердцем международного бокса».
Представитель IBA подтвердил, что письмо получено и в ближайшее время оно будет рассмотрено.
Мировой любительский бокс пребывает сейчас в глубочайшем кризисе. Международный олимпийский комитет отнял у IBA все полномочия по организации турнира по боксу на Олимпиаде-2024 в Париже.
Повторные президентские выборы должны быть проведены после того, как Спортивный арбитражный суд постановил, что голландцу Борису ван дер Ворсту было ошибочно отказано в возможности бросить вызов уходящему в отставку президенту IBA Умару Кремлеву из России. Именно по инициативе Кремлева право проведения Конгресса, на котором ожидается участие примерно 200 стран, было отдано Армении.