Запад бойкотирует Армению из-за связей с Россией: США, Франция, Англия и другие страны отказываются ехать в Ереван

15 стран официально обратились в Международную ассоциацию бокса (IBA) с просьбой перенести из Еревана запланированный на 25 сентября внеочередной Конгресс организации, сообщает haqqin.az.

Представители США, Франции, Англии, Австралии, Канады, Швейцарии, Финляндии, Дании, Нидерландов, Чехии, Швеции, Исландии, Филиппин, Новой Зеландии и Ирландии настаивают на том, чтобы Конгресс, на котором должны быть повторно проведены президентские выборы IBA, перенесли из Армении в швейцарскую Лозанну.

Объединившись в группу под названием Альянс общего дела и борясь за прозрачность в боксе с целью сохранить данный вид спорта в олимпийской программе, национальные федерации этих стран называют решение Правления IBA о проведении конгресса в Ереване «неприемлемым по ряду причин».

«Во-первых, независимая расследовательская группа Макларена в настоящее время изучает тревожные события, произошедшие на чемпионате Европы-2022 по боксу в Армении, - говорится в письме, опубликованном в британских СМИ. – В их числе обвинения в коррупции, несанкционированные выходы на ринг и последующее вмешательство Совета директоров Европейской боксерской конфедерации в вопросы проведения соревнований».

Альянс обвиняет президента Федерации бокса Армении, что неудивительно. Во время чемпионата Европы представители сборной Армении без разрешения врывались на ринг, что приводило к многочисленным срывам соревнований и вызывало серьезные опасения по поводу безопасности.

«Во-вторых, правительство Армении является близким военным и политическим союзником России, которая в настоящее время осуществляет незаконное военное вторжение в Украину, - продолжают авторы обращения. - В настоящее время в Армении дислоцированы российские военные, в том числе 102-я военная база в Гюмри и 3624-я авиабаза в аэропорту Эребуни рядом с Ереваном. Сотрудничество между правительствами Армении и России происходит в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).