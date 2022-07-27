Жители приграничной с Украиной Брянской области сегодня утром проснулись от взрывов. Очевидцы сообщают об обстреле с украинской стороны, пишут российские телеграм-каналы.

Со ссылкой на местных жителей сообщается, что примерно в 5:00 со стороны Украины было выпущено порядка 10 снарядов, в домах содрогались стены. Очевидцы делятся кадрами, на которых видны клубы дыма над поселком Климово.

Отмечается, что снаряды также попали по деревням Курковичи и Клинцы. О пострадавших не сообщается. Официальных комментариев пока нет.

Украинские СМИ сообщают о попадании по воинской части в поселке Климово.