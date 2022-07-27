Рабочий скончался через 10 дней после трагедии в Баку

Сотрудник компании Metak, занимающейся производством труб, скончался в результате падения с высоты, передает Report.

Как сообщили изданию в Наримановской районной прокуратуре, 36-летний Вугар Пашаев, работавший сварщиком в данной компании на территории поселка Боюкшор, 18 июля получил тяжелые телесные повреждения, а 28 июля в больнице скончался от полученных травм.

В ходе расследования было установлено, что Вугар Пашаев упал с высоты при выполнении ремонтных работ на крыше цеха.

По факту в Наримановской районной прокуратуре заведено уголовное дело по статье 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью человека) УК Азербайджана. Следствие продолжается.