В Ширване муж зарезал жену на глазах у ребенка

В городе Ширван произошло жестокое убийство, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Как заявили haqqin.az в ведомстве, в пятницу, 29 июля, поступила информация об убийстве жительницы города Ширван 28-летней Кямали Ганбаровой.

Проведенные предварительные расследования выявили обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей 30-летний Джамаледдин Ганбаров в ходе возникшего между ними конфликта на почве личных отношений умышленно убил свою жену, нанеся ей многочисленные ранения ножом на глазах у их несовершеннолетнего сына.

По данному факту в прокуратуре города Ширван возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Джамаледдин Ганбаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. Расследование по делу продолжается.