Палестина предупредила Израиль

Высокопоставленный палестинский чиновник и близкий советник председателя Абу Мазена по религиозным вопросам Махмуд аль-Баш в интервью «Израиль сегодня» предупредил, что власти предпримут шаги в рамках отношений с Израилем, включая приостановку соглашений между двумя сторонами и замораживание координации в сфере безопасности.

«Это не угрозы, а решения Центрального совета, и их цель - защита палестинских национальных интересов. То, что происходит в Дженине и Наблусе, если эта ситуация продолжится и мы увидим эскалацию на местах, вы можете проснуться однажды утром и обнаружить, что все решения уже приняты. Мы не будем оставаться пленниками настроений в Израиле. Когда и как это произойдет? Все в соответствии с подготовкой, которую мы сделаем», - заявил Аль-Хабаш.

Аль-Хабаш утверждает права палестинцев не только на мечеть Аль-Акса, но и на Стену Плача. «Если Израиль продолжит отворачиваться от политического процесса и вести себя как страна, стоящая над законом, мы будем знать, что делать», - добавил он.