Украинцы уничтожили российские склады боеприпасов видео
Вооруженные силы Украины ударили по складам боеприпасов российских войск в захваченном РФ Иловайске Донецкой области и Бриловке Херсонской области, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций Украины.
По данным официального ведомства ВС Украины, в Иловайске "подавляющее большинство" россиян погибли, а склад боекомплектов сгорел дотла.
Украинские СМИ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций отмечают, что перед Иловайском украинские военные попали в склад боеприпасов в Бриловке.