Центробанк оставил учетную ставку без изменений
Центральный банк Азербайджана в пятницу, 29 июля, решил оставить учетную ставку без изменений - на уровне 7,75%, сообщает пресс-служба ЦБ.
Верхний предел процентного коридора остался на уровне 9,25%, а нижний - 6,25%.
«С прошлого заседания Центробанка наблюдалось влияние как понижающих, так и повышающих факторов на фактическую и прогнозируемую инфляцию. Факторами, оказывающими сдерживающее влияние на инфляцию, являются укрепление номинального эффективного курса маната в результате дополнительного удешевления национальных валют в некоторых странах-партнерах, снижение показателей, характеризующих динамику мировых цен на продовольствие в июне, затрат на снабжение и логистику», - говорится в сообщении Центрального банка.