У Зеленского ответили, какое оружие необходимо Украине на третьем этапе войны

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина сейчас находится на третьем этапе войны, и ключевым оружием, которое ей сейчас необходимо, являются реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом Подоляк рассказал в эфире национального телемарафона, пишет strana.news.

«Что необходимо? Первое, системы РСЗО - это ключевое. Второе, системы ПВО, чтобы россияне не использовали крылатые ракеты и не били по нашим городам. Третье, любые беспилотники. В первую очередь ударные, которые позволят наносить существенные потери российской бронетехнике и российской живой силе», - добавил Михаил Подоляк.