В четверг вечером на горячую линию Министерства по чрезвычайным ситуациям «112» поступила информация о том, что на территории поселка Локбатан Гарадагского района Баку два человека во время рыбалки по неосторожности упали в воду и утонули.

В пресс-службе МЧС сообщили, что к поискам была привлечена водолазно-поисковая группа Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах министерства. Из-за темного времени суток поиски были временно приостановлены. Водолазно-поисковая группа МЧС возобновила поиски с утра пятницы.

Будет предоставлена дополнительная информация.