В Ливан прибыло судно с украденным зерном из Украины

В Ливане причалило сирийское судно, перевозящее «украденный» ячмень из Украины. Об этом заявило посольство Украины в Бейруте, пишет Reuters.

Как сообщила украинская дипмиссия, сирийское грузовое судно «Лаодикия», находящееся под санкциями США и перевозящее, по словам Украины, украденный из страны ячмень, пришвартовалось в ливанском Триполи.

«Судно прибыло из крымского порта, закрытого для международных перевозок, на борту 5000 тонн ячменя и 5000 тонн муки, которые, как мы подозреваем, были доставлены из украинских магазинов», - сообщили в посольстве. По их словам, это первый случай завоза в страну «украденного» зерна из Украины.