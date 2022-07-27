В Ливан прибыло судно с украденным зерном из Украины
В Ливане причалило сирийское судно, перевозящее «украденный» ячмень из Украины. Об этом заявило посольство Украины в Бейруте, пишет Reuters.
Как сообщила украинская дипмиссия, сирийское грузовое судно «Лаодикия», находящееся под санкциями США и перевозящее, по словам Украины, украденный из страны ячмень, пришвартовалось в ливанском Триполи.
«Судно прибыло из крымского порта, закрытого для международных перевозок, на борту 5000 тонн ячменя и 5000 тонн муки, которые, как мы подозреваем, были доставлены из украинских магазинов», - сообщили в посольстве. По их словам, это первый случай завоза в страну «украденного» зерна из Украины.
По информации источников, судно «Лаодикия» первоначально направлялось в порт Тартус в Сирии, однако после изменило направление.
За день до прибытия груза в Ливан посол Украины Игорь Осташ встретился с президентом Ливана Мишелем Ауном и предупредил ливанского лидера, что покупка украденных товаров из России «навредит двусторонним отношениям».
Министр экономики Ливана Амин Салам сообщил, что таможенная служба страны и Министерство сельского хозяйства следят за этим вопросом. По словам работников таможни, порт Триполи не разгрузил «Лаодикию» из-за подозрений, что оно перевозит украденные товары.