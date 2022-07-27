Сразу после разговора: США ознакомили Тайвань с содержанием беседы Байдена и Си Цзиньпина

Власти Тайваня исходят из необходимости укреплять партнерство с Соединенными Штатами в области безопасности, заявило внешнеполитическое ведомство острова, комментируя телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Мы будем и впредь углублять тесное партнерство в области безопасности с Соединенными Штатами, совместно защищать основанный на правилах международный порядок и содействовать обеспечению безопасности в районе Тайваньского пролива, мира, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в заявлении.

Отмечается, что американская сторона сразу после разговора ознакомила тайваньскую администрацию с содержанием беседы. В частности, Тайбэй был уведомлен о том, что Байден заявил Си Цзиньпину о неизменности политики США в отношении Тайваня, отметив, что Вашингтон решительно выступает против односторонних изменений статус-кво какой-либо из сторон и привержен поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе.