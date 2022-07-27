Эмин Амруллаев поблагодарил Ильхама Алиева

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об укреплении взаимодействия науки и образования и совершенствовании управления в этой сфере. Согласно указу, Министерство образования переименовано в Министерство науки и образования, также предусматривается создание двух агентств в подчинении Министерства науки и образования и передача в подчинение ведомства ряда структур Национальной Академии Наук Азербайджана. От имени образовательного сообщества мы благодарим главу государства за указ «О развитии науки и образования». Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Напомним, что накануне президент Ильхам Алиев подписал указ «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике» для укрепления связей между наукой и образованием и усовершенствование управления в этой сфере.

Согласно документу, отныне Министерство образования будет именоваться Министерством науки и образования и будет проводить государственную политику и регуляцию в сфере науки. Новому министерству переданы полномочия по координации научной деятельности научных учреждений и организаций. При новом ведомстве создаются Госагентство по науке и высшему образованию и Госагентство по дошкольному и общему образованию. Институты технических и естественных наук НАНА также передаются в подчинение министерства науки и образования.