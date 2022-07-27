«Готовы рискнуть»: в Индии ищут новые пути для импорта российской нефти

Индия намерена расширить каналы для импорта российской нефти, используя услуги мелких иностранных трейдеров, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники в индийских торговых кругах.

Согласно данным источников издания, Indian Oil Corporation и другие крупнейшие индийские нефтеперерабатывающие компании с энтузиазмом относятся к подключению небольших иностранных фирм к поставкам из России дешевой нефти, от которой из-за санкций отказались западные импортеры. По их мнению, "индийским концернам эффективнее работать с такими пробивающимися на рынок Индии новыми и менее известными фирмами, чем напрямую вести длительные из-за бюрократии переговоры о поставках с ПАО "НК "Роснефть".

В настоящее время в продаже Индии российской нефти участвуют такие новые игроки на мировом нефтяном рынке, как компании Wellbred, Manfort Cоral Energy и другие, заполнившие нишу поставщиков углеводородов из России после ухода крупных трейдеров. Собеседники издания отмечают, что индийские нефтепереработчики готовы рискнуть и сотрудничать с небольшими компаниями-посредниками в закупках нефти из России из-за больших скидок, которые они предлагают. Эти компании гарантируют доставку сырья в Индию, что делает партнерство с ними особенно ценным, отметили собеседники.