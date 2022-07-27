В Азербайджане проходят съемки нового документального фильма о горских евреях Огузского района. Сценаристом и режиссером картины является Руфат Асадов. Продюсер фильма - Шауль Симан-Тов, известный деятель диаспоры и поэт родом из Азербайджана, проживающий в настоящее время в Израиле. Съемки фильма пройдут в Азербайджане и Израиле.

Картина повествует о горских евреях, поселившихся в Огузском районе. Героем фильма Руфата Асадова является наш соотечественник родом из Огузского района, раввин Шмуэль Симантов, проживающий ныне в Израиле. Шмуэль Симантов на протяжении многих лет неустанно доносит до мира правду об Азербайджане.

Это шестой фильм Руфата Асадова о горских евреях Азербайджана («Евреи Губы», «Последний еврей в деревне», «Плач пророка Иеремии», «Если я забуду тебя, Иерусалим», «Последний еврей в деревне. 9 лет спустя»).