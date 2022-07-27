В Украине впервые показали, как работает «палец Бога» видео
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook обнародовал видео боевой работы американских М270 MLRS на войне.
«Вооруженные силы благодарны нашим партнерам за непреклонную поддержку и помощь», - подписал видео Залужный.
Отметим, M270 MLRS является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, а также как ОТРК.
Неофициально этот комплекс называют «палец Бога» из-за его огневой мощи.