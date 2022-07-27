Эстония поставляет российские нефтепродукты в Саудовскую Аравию?

Через эстонские порты осуществляются поставки российских нефтепродуктов в Саудовскую Аравию, сообщает газета ERR.

Точные данные о количестве российского мазута, который проходит через Эстонию, и через какие именно порты осуществляются поставки, никому неизвестны. Поскольку санкции в отношении российских нефтепродуктов вступят в силу только к концу года, под ограничения такой бизнес сейчас не подпадает и его можно вести в том числе через Эстонию, отмечает издание.

В Таллиннском порту заявили изданию, что российские суда могут даже не заходить в порты, перекачивая топливо в море. По сообщению администрации порта, где-то на бумагах может быть указано, что бизнес идет через Эстонию, но в реальности единственной связью может быть только то, что суда действуют в территориальных водах Эстонии.