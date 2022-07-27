На фоне таких новостей доллар становится привлекательным для инвесторов и укрепляется еще больше. За последний год американская валюта выросла на 15% относительно валют главных торговых партнеров США.

В июле доллар укрепился настолько, что впервые за много лет сравнялся с курсом евро. Американская валюта начала укрепляться из-за повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Центробанк Соединенных Штатов таким образом пытается сдержать рост цен в стране. Сейчас ставка находится на уровне 2,25-2,5%. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышать ставку.

Для США ситуация выигрышная, а вот для других стран все не так однозначно. Крепкий доллар делает дороже импорт товаров. Также у многих стран есть государственный долг в долларах. Из-за этого страны вынуждены платить больше по своим долгам.

Кроме того, укрепление доллара приводит к массовому выходу инвесторов из валют других стран. Те неизбежно дешевеют, что влечет убытки их владельцев - как частных трейдеров, так и крупных фондов и банков.

Ситуация может измениться в любой момент, если Администрация президента Джо Байдена признает нынешний спад экономики «технической рецессией». Эта новость может существенно ослабить доллар и отпугнуть инвесторов.