Всех таможенников арестовали в зале суда главное на этот час
Рассмотрен протест, поданный в отношении бывших сотрудников Бакинского главного таможенного управления, получивших условные сроки и оправдательные приговоры решением Бакинского суда по тяжким преступлениям.
Как сообщает haqqin.az, приговор суда первой инстанции по вновь рассмотренному делу был изменен в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы. Согласно решению, Рафаэль Азизов, Эмин Халилов, Азер Бахшиев были приговорены к 3 годам, а Джейхун Шабанов – к 2 годам заключения. Все они были арестованы в зале суда.
Орхан Зограбов, Садых Искендеров, а также изначально оправданный Бакинским судом по тяжким преступлениям Мирага Агаев получили условные сроки. Эльмару Мирзоеву же срок заключения увеличили на 3 месяца – до 5 лет и 3 месяцев.
Отметим, что обвиняемых задержали сотрудники Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. В отношении каждого из них возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторное взяточничество) УК АР.
Ранее решением суда Джейхун Шабанов был приговорен к 5 годам лишения свободы, Мирага Агаев – оправдан. Остальные получили лишь условные сроки. Дело рассматривал судья Али Мамедов.