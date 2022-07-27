Рассмотрен протест, поданный в отношении бывших сотрудников Бакинского главного таможенного управления, получивших условные сроки и оправдательные приговоры решением Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как сообщает haqqin.az, приговор суда первой инстанции по вновь рассмотренному делу был изменен в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Рамина Гарагурбанлы. Согласно решению, Рафаэль Азизов, Эмин Халилов, Азер Бахшиев были приговорены к 3 годам, а Джейхун Шабанов – к 2 годам заключения. Все они были арестованы в зале суда.

Орхан Зограбов, Садых Искендеров, а также изначально оправданный Бакинским судом по тяжким преступлениям Мирага Агаев получили условные сроки. Эльмару Мирзоеву же срок заключения увеличили на 3 месяца – до 5 лет и 3 месяцев.