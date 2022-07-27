Беларусь отзывает своего посла из Британии
Беларусь отзывает своего посла из Лондона, заявили в МИД страны.
Такое решение Минск объясняет «рядом недружественных шагов со стороны Британии».
Беларусь отзывает своего посла из Лондона, заявили в МИД страны.
Такое решение Минск объясняет «рядом недружественных шагов со стороны Британии».
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