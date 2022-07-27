Удар по донецкому изолятору, где содержались украинские пленные: десятки погибших

В результате ракетного удара по следственному изолятору в районе Еленовки в Донецкой области Украины погибли 40, ранения получили 75 военнопленных украинцев, в числе которых были «азовцы».

По утверждению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, удар был нанесен Вооруженными силами Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS.

По его словам, ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников изолятора.

В свою очередь, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Twitter опроверг обвинения в адрес ВСУ. По его словам, обвинения в адрес ВС Украины в контексте обстрела изолятора в Еленовке являются фейком либо «очередным преступлением» российской стороны.