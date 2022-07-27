Никогда ранее азербайджанским футбольным клубам в еврокубках не удавалось пройти дальше после поражения со счетом 0:2 в первой игре. «Нефтчи» смог это сделать!

Вчерашняя разгромная победа «Нефтчи» над кипрским «Арисом» (3:0) и выход в следующий раунд Лиги конференций стали знаменательными для азербайджанского футбола.

Азербайджанские клубы пять раз начинали двухматчевое противостояние с выездного поражения 0:2. В ответных играх в двух случаях удалось выиграть со счетом 1:0, один раз была ничья и еще два раза соперники вновь оказывались сильнее.

Семь раз наши команды начинали раунд с домашнего поражения 0:2. В пяти случаях представители Азербайджана затем проигрывали и на выезде. Один раз была ничья и один раз нашему клубу удалось выиграть в гостях. Но победы со счетом 1:0 было недостаточно.

Таким образом, все 12 раз азербайджанские клубы оказывались за бортом еврокубков. «Нефтчи» с 13-й попытки удалось совершить непростой камбэк и войти в историю!