«Нефтчи» сделал то, что никогда не удавалось азербайджанским клубам Исторический камбэк!
Вчерашняя разгромная победа «Нефтчи» над кипрским «Арисом» (3:0) и выход в следующий раунд Лиги конференций стали знаменательными для азербайджанского футбола.
Никогда ранее азербайджанским футбольным клубам в еврокубках не удавалось пройти дальше после поражения со счетом 0:2 в первой игре. «Нефтчи» смог это сделать!
Азербайджанские клубы пять раз начинали двухматчевое противостояние с выездного поражения 0:2. В ответных играх в двух случаях удалось выиграть со счетом 1:0, один раз была ничья и еще два раза соперники вновь оказывались сильнее.
Семь раз наши команды начинали раунд с домашнего поражения 0:2. В пяти случаях представители Азербайджана затем проигрывали и на выезде. Один раз была ничья и один раз нашему клубу удалось выиграть в гостях. Но победы со счетом 1:0 было недостаточно.
Таким образом, все 12 раз азербайджанские клубы оказывались за бортом еврокубков. «Нефтчи» с 13-й попытки удалось совершить непростой камбэк и войти в историю!
Чаще всех с 0:2 начинала «Габала» - трижды. Два раза с таким счетом в первом матче проигрывал «Интер». «Нефтчи», как и «Шамкир», «Бакы», «Хазар-Лянкяран», «Кяпяз», «Карван» и «Карабах», один раз открывал раунд с проигрыша 0:2. В Лиге чемпионов сезона 1997/98 «нефтяники» уступили дома польскому «Видзеву». В гостях бакинцев ждал еще более крупный провал – 0:8.
Надо сказать, что азербайджанские клубы, в принципе, никогда не отыгрывались после поражения с разницей в два мяча. Семь раз наши команды стартовали в раунде с проигрыша с результатом 1:3 и, как вы понимаете, тоже ни разу не смогли отыграться.