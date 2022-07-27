Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы со стороны России. Об этом она сказала в пятницу на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, отвечая на вопросы журналистов о формах ожидаемой Кишиневом поддержки со стороны Бухареста в такой ситуации.

"Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации, если Россия попытается атаковать Республику Молдова, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]", - цитируют Санду российские СМИ.

По ее словам, правительство Молдовы анализирует внешние угрозы, а также внутренние источники возможной дестабилизации. Санду обратила внимание на обострившуюся ситуацию в непризнанном Приднестровье, где весной этого года произошла серия терактов, а также обеспокоенность общественности.