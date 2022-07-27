В Ходжавенде нашли брошенное армянами оружие
В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции, обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, брошенных армянскими военными формированиями при отступлении, сообщает Бардинская региональная группа пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана.
В сообщении говорится, что среди обнаруженных боеприпасов - три автомата, два гранатомета, один пулемет, один пистолет, а также 12 противотанковых и пять противопехотных мин, 30 снарядов от гранатомета, 2 318 патронов различного калибра и пр.