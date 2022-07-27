В Баку переименовали известную мечеть
В мечети «Абу-Бакр», расположенной в Наримановском районе Баку, продолжатся восстановительно-укрепительные работы, стартовавшие в прошлом году.
Отмечается, что ООО «Бакинское городское капитальное строительство и ремонт» Исполнительной власти столицы вновь объявило тендер на подготовку проектно-сметных документов в связи с восстановительно-укрепительными работами.
В соответствии с тендером новые восстановительно-укрепительные работы будут проводиться как продолжение идущих в настоящее время работ. После завершения всех работ мечеть будет функционировать под названием «Джума-мечеть». Дата окончания работ неизвестна.