Министр обороны Великобритании: Россия терпит неудачу в войне против Украины
В войне против Украины Россия терпит неудачу во «многих областях», заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает BBC.
По его словам, президент РФ Владимир Путин может попытаться изменить стратегию.
Ранее британская разведка сообщала, что Россия стала использовать ЧВК «Вагнера» как регулярную армию. Однако в Великобритании считают маловероятным, что сил «вагнеровцев» будет достаточно для существенного изменения ситуации на фронте.