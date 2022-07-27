Икрам Нур, автор haqqin. az 13:43

На днях по генеральному консульству Турции в Мосуле были выпущены две ракеты. Одна из ракет, упавшая рядом с турецким дипведомством, повредила гражданские автомобили. В генконсульстве нет никаких проблем. Затем из «Градов» была обстреляна военная база в иракском Башике. База не пострадала. Наметилось трогательное единодушие. Иранские прокси и курдские экстремисты из РПК и аффилированных с ней подразделений в едином порыве кинулись обстреливать турецкие дипломатические объекты и военные базы, обосновывая свои действия тем, что раз уж турки обстреляли курортный город Зоху, то теперь и им все можно.

Месть, конечно, дело благородное. Но только в том случае, когда она направлена на истинного виновника, а не на того, кто назначен таковым из сугубо политических соображений. Анкара обращалась к Багдаду с единственной просьбой: «Давайте проведем расследование обстоятельств обстрела Зоху», но понимания там не встретила. Виновной в произошедшем турецкая сторона была назначена заранее – так что о каком объективном разбирательстве могла идти речь? Особенно сейчас, когда сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра штурмовали накануне парламент, где устроили песни и пляски – и это не преувеличение, а зафиксированный факт - в знак протеста против кандидата на пост премьер-министра от суннитского блока. Иранские прокси, пользуясь политическим кризисом в Ираке, пытаются взять власть в стране и готовы смести всех, кто этому мешает. Включая и противодействие турецкому влиянию.

Что находит горячий отклик среди их временных союзников – экстремистов из Рабочей партии Курдистана (РПК), которые искренне надеются, что проиранский режим в Ираке поможет им прекратить турецкие операции на севере Ирака. В то время как в самом Иране власти активно борются с местными курдскими группировками из PJAK и «Комала», на территории Ирака Корпус стражей исламской революции активно и плодотворно сотрудничает с группировками РПК, чтобы ослабить турецкое влияние в иракском Курдистане. Все в полном соответствии с принципом, сформированным еще руководителем германской разведки Второго рейха Вальтером Николаи: «Отбросов нет – есть кадры». К тому же у боевиков РПК есть и личные причины активизировать нападение на турецкие объекты. Турецкая разведка активно готовит специальную операцию в Сирии, а потому последовательно ликвидирует лиц, которые могли бы возглавить сопротивление этой операции. Так, 4 июля в районе Гара на севере Ирака была нейтрализована Ханым Демир, член так называемого совета PKK-HPG, в котором осуществляется руководство вооруженной деятельностью террористической организации. А 17 июля в этом же районе был нейтрализован один из так называемых высокопоставленных руководителей террористической организации РПК Иззеттин Инан под кодовым именем «Дерсим Малатья». 20 июля был нейтрализован один из так называемых командиров PYD/YPG под кодовым именем «Первин Бозан» вместе с Шахином Текинтангаджи под кодовым именем «Кендал Эрмени», ответственным за Айн-Эль-Араб на западе Кобани на севере Сирии. А вчера в Сулеймание на севере Ирака была нейтрализована член так называемого исполнительного совета террористической организации PПK/KCK Хатидже Хезер.