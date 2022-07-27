Страны ШОС могут перейти на расчеты в нацвалютах

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества могут перейти на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании министров иностранных дел ШОС в Ташкенте.

По словам главы МИД России, на заседании будет подписано два документа: концепция взаимосвязанности транспортных коридоров и дорожная карта по расширению использования национальных валют во взаиморасчетах. Дорожную карту Сергей Лавров назвал очень значимым документом. Он будет играть важную роль для дальнейшего сотрудничества стран ШОС.

Сейчас в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан.