Британские корабли помогают России поставлять нефть?

Британские корабли участвуют в транспортировке российской нефти, несмотря на введенные против Москвы западные санкции, пишет The Independent.

Согласно данным издания, в мае британские корабли по меньшей мере дважды выходили из гаваней, чтобы помочь перекачивать российскую нефть с одного танкера на другой. Они перевезли нефть общим объемом 165 тыс. тонн в район Персидского залива и Сингапур, отмечает издание.

Отмечается, что эти поставки являются одним из звеньев международной цепочки, которая помогла России быстро перевести продажи нефти в Азию, так как европейские покупатели сократили поставки. Точное количество российской нефти, в транспортировке которой участвовала Великобритания, неизвестно. Как отмечает издание, эти перевозки не являются незаконными, и ничто не мешает британским компаниям принимать в них участие, но сама их возможность «указывает на огромные дыры в западных санкциях».