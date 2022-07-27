Париж и Эр-Рияд ограничат воздействие войны в Украине на Европу и Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Париже с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом отметил важность координации с Эр-Риядом в целях диверсификации энергоснабжения и продовольственной безопасности, говорится в заявлении Елисейского дворца.

"Президент республики и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули важность поиска выхода из украинского конфликта и усиления сотрудничества, чтобы ограничить воздействие его последствий на Европу, Ближний Восток и мир в целом. Президент Франции подчеркнул необходимость продолжения координации с Саудовской Аравией с целью диверсификации энергоснабжения европейских государств", - говорится в заявлении.