Франческо Паолуччи проводит тренинги в Азербайджане

Министерство здравоохранения Азербайджана предпринимает необходимые шаги с целью обеспечения финансовой устойчивости системы здравоохранения и доступа граждан к качественным медицинским услугам. В связи с этим рабочая группа «Центра трансформации здравоохранения» на регулярной основе изучает методики работы, основанные на передовом международном опыте. Так, по приглашению министерства в Азербайджане находится профессор университетов Ньюкасла и Болоньи, известный специалист в области политики здравоохранения и совершенствования экономики Франческо Паолуччи.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что в рамках визита были организованы трехдневные тренинги для медицинских работников Азербайджана. В мероприятии приняли участие должностные лица министерств здравоохранения, труда и социальной защиты населения, финансов, Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики, службы ASAN, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), а также эксперты частного страхового сектора.

Выступивший с докладом на тему «Трансформация и эффективное финансирование здравоохранения» профессор Франческо Паолуччи поделился с участниками тренинга международным опытом трансформации здравоохранения, принципами экономической специфики финансирования здравоохранения, а также оптимальным применением различных видов страхования в этой сфере.

Следует отметить, что профессор Паолуччи более 20 лет анализировал эффективное финансирование глобальных систем здравоохранения, необходимых для обеспечения доступности медицинских услуг, и добился достижений в этой области.

В завершение состоялся обмен мнениями по теме доклада, профессор Паолуччи ответил на вопросы участников мероприятия.