В Джебраиле нашли тело мужчины в кандалах

20 июля на гидроузле «Гыз Галасы», построенном в части реки Араз, проходящей по территории освобожденного от оккупации поселка Халяфли Джебраильского района Азербайджана, было обнаружено тело неизвестного мужчины в возрасте 25-30 лет в пластмассовых кандалах на руках и ногах. Об этом haqqin.az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По данному факту прокуратурой Джебраильского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

При вскрытии трупа было установлено, что его рост составлял 176 см. Нижняя часть его живота была завязана женским платком.