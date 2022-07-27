Пентагон попросит компенсацию за оружие, переданное Украине
Пентагон ведет список оружия и снаряжения, которое было отправлено в Украину с целью позже обратиться в Конгресс США за компенсацией. Об этом заявил начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл. Сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны.
«Мы возвращаемся к Конгрессу через Министерство обороны и просим предоставить ресурсы для пополнения этих боеприпасов и этих систем вооружения», - сказал генерал во время своего выступления на саммите и выставке истребителей армии США. Позже он добавил, что попросит Конгресс заменить «каждый снаряд, который мы отправляем, каждую систему вооружения».
Комментируя, какую замену Конгресс США должен предоставить, Джеймс Макконвилл заявил: «Мы не хотим покупать «новые» старые вещи». Командование планирует получить самые новые образцы вооружения и военной техники.
Все бронетранспортеры M113, отправленные в Украину, могут быть заменены на более новые Armored Multi-Purpose Vehicles или AMPV новейшей модели. Пожертвованные гаубицы M777 должны быть заменены на самоходные M142 High Mobility Artillery Rocket System или HIMARS.