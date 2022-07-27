Пентагон попросит компенсацию за оружие, переданное Украине

Пентагон ведет список оружия и снаряжения, которое было отправлено в Украину с целью позже обратиться в Конгресс США за компенсацией. Об этом заявил начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл. Сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны.

«Мы возвращаемся к Конгрессу через Министерство обороны и просим предоставить ресурсы для пополнения этих боеприпасов и этих систем вооружения», - сказал генерал во время своего выступления на саммите и выставке истребителей армии США. Позже он добавил, что попросит Конгресс заменить «каждый снаряд, который мы отправляем, каждую систему вооружения».