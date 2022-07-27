Пентагон попросит компенсацию за оружие, переданное Украине

Пентагон ведет список оружия и снаряжения, которое было отправлено в Украину с целью позже обратиться в Конгресс США за компенсацией. Об этом заявил начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл. Сообщение опубликовано на сайте Министерства обороны.

«Мы возвращаемся к Конгрессу через Министерство обороны и просим предоставить ресурсы для пополнения этих боеприпасов и этих систем вооружения», - сказал генерал во время своего выступления на саммите и выставке истребителей армии США. Позже он добавил, что попросит Конгресс заменить «каждый снаряд, который мы отправляем, каждую систему вооружения».

Начальник штаба армии США генерал Джеймс Макконвилл

Комментируя, какую замену Конгресс США должен предоставить, Джеймс Макконвилл заявил: «Мы не хотим покупать «новые» старые вещи». Командование планирует получить самые новые образцы вооружения и военной техники.

Все бронетранспортеры M113, отправленные в Украину, могут быть заменены на более новые Armored Multi-Purpose Vehicles или AMPV новейшей модели. Пожертвованные гаубицы M777 должны быть заменены на самоходные M142 High Mobility Artillery Rocket System или HIMARS.