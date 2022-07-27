Официально: Армения начинает строительство дороги в Ханкенди в обход Лачина

«Работы по реконструкции автодороги М2 через населенные пункты Тех и Корнидзор Сюникской области начнутся в августе». Об этом сообщается на сайте Министерства территориального управления и инфраструктур Армении в ответ на запросы СМИ.

Отмечается, что новая автодорога М2 в объезд Лачинского коридора соединит Ханкенди с Арменией и заменит действующую дорогу через город Лачин и село Забух, которые перейдут под контроль Азербайджана согласно трехстороннему соглашению от 9 и 10 ноября 2020 года.

Новая дорога будет проходить через населенные пункты Тех и Корнидзор Сюникской области Армении, а также через села Беюк Галадяряси и Кичик Галадяряси Шушинского района.