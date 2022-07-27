Незнакомка из WhatsApp разрушила семейную жизнь Расулова и довела до тюрьмы

Как сообщает корреспондент haqqin.az, инцидент произошел 28 мая этого года в поселке Мардакян Хазарского района Баку. Намик Расулов ударил ножом свою жену Фаргану Расулову на почве семейного конфликта. Позже он попытался покончить жизнь самоубийством. Обоих удалось спасти. Расулову было предъявлено обвинение по статье 29, 120.1 (покушение на убийство) УК.

Обвиняемый Намик Расулов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он рассказал, что с Фарганой познакомился в 2004 году, когда они вместе работали в магазине. У супругов двое детей. Жили они дружно. Охлаждение в отношениях между супругами, по словам мужчины, наступило в 2020 году, после того, как он начал общаться с некой женщиной в WhatsApp. Фаргана, узнав об этом, ушла из дома и подала на развод.

Мужчина, признав свою ошибку, попросил у супруги прощения. После нескольких настойчивых просьб Намика женщина вернулась домой с детьми, однако продолжала настаивать на разводе: «Желание моей супруги поставило меня в неловкое положение. Я семейный человек, очень люблю своих детей и жену. В день инцидента вновь попросил ее передумать, забрать заявление о разводе обратно, однако Фаргана была непреклонна».

Упрямство жены разозлило Расулова, и он, по собственным словам, в состоянии аффекта несколько раз ударил ее ножом. Женщина выбежала в подъезд и начала звать на помощь. Расулов понял, что натворил, и начал бить ножом себя, намереваясь свести счеты с жизнью.

Потерпевшая Фаргана Расулова в своих показаниях сообщила, что официально рассталась с мужем: «Намик был семейным человеком, очень любил свою семью. Но я не смогла простить его. В день происшествия мы поругались. Намик ударил меня ножом, я упала. Я видела, как он наносит себе удары ножом, просила прекратить, не оставлять детей без отца. Я кое-как встала, взяла нож из его рук. Намик боялся меня потерять. Перед инцидентом у него был психологический шок. Он не собирался меня убивать. Сейчас мы помирились. У меня нет никаких претензий или требований к Намику. Прошу суд вынести ему мягкий приговор».

Суд решил приговорить Намика Расулова к 7 годам 10 месяцам и 15 суткам лишения свободы. Он был арестован в зале суда.