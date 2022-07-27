И Северная Македония отправила в Украину танки видео
Министерство обороны Северной Македонии подтвердило информацию о передаче Украине танков Т-72, сообщает в пятницу сербский телерадиоканал РТС.
"Конвой македонских танков направился в четверг в сторону Украины", - цитирует РТС выдержку из сообщения македонского оборонного ведомства.
По его данным, речь идет о танках "третьего поколения" из батальона, который вскоре планируется расформировать. О количестве переданных Украине танков македонское Минобороны не сообщило, но известно, что в арсенале армии Северной Македонии находится 31 танк такого типа. Эти танки в 2000 году Скопье передала Россия.