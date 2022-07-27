Зеленский приехал в Одессу дать старт

Президент Владимир Зеленский прибыл в Одесскую область, где ведется подготовка к возобновлению экспорта украинского зерна. Об этом глава украинского государства сообщил в Facebook в пятницу, 29 июля.

"Мы готовы к экспорту украинского зерна. Ждем сигналов от наших партнеров о начале транспортировки", – заявил Зеленский, подчеркнув, что для Украины очень важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности.

В порту Черноморск Зеленский встретился с послами стран Большой семерки, которые также прибыли в Одессу, откуда уже сегодня могут отправиться корабли с зерном.

Президент Украины заявил, что первым в порту Черноморск загружается турецкое судно.